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Ашраф Хакими перейдёт в «Интер» за 40 миллионов евро
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Защитник "Реала" Ашраф Хакими, выступающий в аренде за "Боруссию", перейдёт в "Интер". По информации AS, сумма сделки составит 40 миллионов евро плюс бонусы.В источнике
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Подробнее о событии
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«Интер» опередил «Баварию» и «Манчестер Сити» в гонке за Хакими

Soccernews.ru 07:33
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AS: «Интер» предложил Хакими 5-летний контракт с зарплатой 5 миллионов евро в год

Матч ТВ 05:48
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AS: «Интер» предложил Хакими 5-летний контракт с зарплатой 5 миллионов евро в год

Sportbox.RU 05:48
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