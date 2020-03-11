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«Интер» и «Хетафе» могут определить четвертьфиналиста ЛЕ в одном матче
Sports.ru
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Генеральный директор "Хетафе" Клементе Вильяверде сообщил, что вместо двух матчей с "Интером" в 1/8 финала Лиги Европы может быть проведен один — на нейтральном поле.В источнике
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Гендиректор «Хетафе»: можем сыграть с «Интером» на нейтральном поле

Газета.Ru 15:37
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Директор «Хетафе»: вместо двух игр с «Интером» может пройти один матч на нейтральном поле

Чемпионат 14:58
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«Интер» и «Хетафе» могут определить четвертьфиналиста ЛЕ в одном матче

Soccer.ru 14:46 
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