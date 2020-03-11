«Интер» и «Хетафе» могут определить четвертьфиналиста ЛЕ в одном матче

Генеральный директор "Хетафе" Клементе Вильяверде сообщил, что вместо двух матчей с "Интером" в 1/8 финала Лиги Европы может быть проведен один — на нейтральном поле.