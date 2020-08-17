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Интер — Шахтер 0:0 (1-й тайм)
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Миланский "Интер" и донецкий "Шахтер" объявили составы на матч 1/2 финала Лиги Европы.В источнике
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Названы стартовые составы «Интера» и «Шахтёра» на матч полуфинала ЛЕ

RT на русском 14:14
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«Интер» и «Шахтер» объявили составы на полуфинал Лиги Европы

Матч ТВ 14:12
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«Интер» и «Шахтер» объявили составы на полуфинал Лиги Европы

Sportbox.RU 14:12
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