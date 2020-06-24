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«Интер» упустил победу над «Сассуоло»
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Футболисты «Интера» в домашнем матче 27-го тура чемпионата Италии сыграли вничью с «Сассуоло». Встреча, прошедшая в среду в Милане на стадионе "Сан-Сиро", завершилась со счетом 3:3.В источнике
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«Интер» впервые за восемь месяцев пропустил три мяча

Газета.Ru 00:51
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«Интер» пропустил 3 гола в Серии А впервые с октября. Вновь в матче с «Сассуоло»

Sports.ru вчера в 23:47
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«Интер» в Милане сыграл вничью с «Сассуоло». Команды забили шесть голов

Sport24.ru вчера в 15:33 
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