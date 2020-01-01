«Интер» интересуется форвардом «Герты» Куньей

Форвард «Герты» Матеус Кунья может перейти в «Интер», сообщает журналист Sky Sport Italia Джанлука Ди Марцио. По сведениям источника, миланцы следят за 21-летним бразильцем уже два года.