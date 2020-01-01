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«Интер» интересуется форвардом «Герты» Куньей
Soccernews.ru
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Форвард «Герты» Матеус Кунья может перейти в «Интер», сообщает журналист Sky Sport Italia Джанлука Ди Марцио. По сведениям источника, миланцы следят за 21-летним бразильцем уже два года.В источнике
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«Интер» интересуется Куньей

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«Интер» интересуется форвардом «Герты» Куньей

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