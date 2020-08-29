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Газета.RuГазета.Ru
«Интер» интересуется хавбеком «Челси» Канте
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Миланский "Интер" интересуется хавбеком лондонского "Челси" и сборной Франции Нголо Канте.В источнике
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«Челси» оценил Канте в 50 миллионов

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