«Интер» интересуется защитником «Челси» Алонсо

Защитник «Челси» Маркос Алонсо попал в сферу интересов «Интера». Испанец может оказаться в итальянском клубе в случае ухода Энрике Далберта. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.