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«Интер» интересуется защитником «Челси» Алонсо
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Защитник «Челси» Маркос Алонсо попал в сферу интересов «Интера». Испанец может оказаться в итальянском клубе в случае ухода Энрике Далберта. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.В источнике
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