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«Интер» купит Хакими у «Реала» за 40 млн евро
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Защитник «Реала» Ашраф Хакими станет игроком «Интера», сообщается на сайте итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио. Нерадзурри заплатят за 21-летнго марокканца 40 млн евро.В источнике
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Подробнее о событии
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«Бавария» и «Ман Сити» были готовы предложить за Хакими по 60 млн евро, но игрок выбрал «Интер»

Sports.ru 16:58
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Джанлука Ди Марцио: «Интер» близок к подписанию Хакими

Sportbox.RU 13:20
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Джанлука Ди Марцио: «Интер» близок к подписанию Хакими

Матч ТВ 13:20
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