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«Интер» купит Хакими у «Реала» за 40 млн евро
FootballHD
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Защитник «Реала» Ашраф Хакими станет игроком «Интера», сообщается на сайте итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио. Нерадзурри заплатят за 21-летнго марокканца 40 млн евро.В источнике
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Хакими перейдёт в «Интер»

Евро-футбол.ру 11:45
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«Интер» готов заплатить 40 миллионов евро за Хакими

REGNUM 11:35
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«Интер» включился в гонку за трансфер защитника «Реала» Хакими

Soccer.ru 11:25
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