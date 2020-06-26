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«Интер» купит Хакими у «Реала» за 40 млн евро
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Защитник «Реала» Ашраф Хакими станет игроком «Интера», сообщается на сайте итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио. Нерадзурри заплатят за 21-летнго марокканца 40 млн евро.В источнике
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Джанлука Ди Марцио: «Интер» близок к подписанию Хакими

Матч ТВ 13:20
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Джанлука Ди Марцио: «Интер» близок к подписанию Хакими

Sportbox.RU 13:20
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Хакими перейдёт в «Интер»

Евро-футбол.ру 11:45
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