«Интер» может отпустить Шкриньяра в «Манчестер Сити» за €70 млн

Милан, Италия, 1 мая 2020, 14:28 — REGNUM Миланский «Интер» может отпустить защитника Милана Шкриньяра в «Манчестер Сити» за €70 млн. Об этом 1 мая сообщает Calciomercato. В источнике