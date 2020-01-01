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«Интер» может отпустить Шкриньяра в «Манчестер Сити» за €70 млн
Милан, Италия, 1 мая 2020, 14:28 — REGNUM Миланский «Интер» может отпустить защитника Милана Шкриньяра в «Манчестер Сити» за €70 млн. Об этом 1 мая сообщает Calciomercato.В источнике
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«Интер» может отпустить Шкриньяра в «Манчестер Сити» за €70 млн

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ИА Красная Весна 07:23 
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