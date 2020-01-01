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«Интер» не собирается подписывать Месси
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Напомним, Месси намерен покинуть «Барселону» и не собирается готовиться к сезону в составе сине-гранатовых. В клубе в свою очередь надеются, что Лионель изменит решение и присоединится к партнёрам.В источнике
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Месси не перейдет в «Интер»

Спорт день за днем 15:45
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«Интер» не собирается покупать Месси

Sport.ru 15:29
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Финалист Лиги Европы «Интер» не будет подписывать Месси

BetOn 15:25
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