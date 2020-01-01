«Интер» обыграл «Фиорентину» и пробился в полуфинал Кубка Италии

В матче 1/4 финала Кубка Италии "Интер" выиграл у "Фиорентины" (2:1). В составе победителей отличились Антонио Кандрева и Николо Барелла.