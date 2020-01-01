НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс
«Интер» обыграл «Фиорентину» и пробился в полуфинал Кубка Италии
ГЛАС.RU
  • ГЛАС.RU
  • Prognozist
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Soccernews.ru
  • Вести.Ru
  • RT на русском
  • Sports.ru
  • Soccer.ru
  • Football-fun.ru
  • UA-Футбол
В матче 1/4 финала Кубка Италии "Интер" выиграл у "Фиорентины" (2:1). В составе победителей отличились Антонио Кандрева и Николо Барелла.В источнике
Подробнее о событии
alt

Кубок Италии. «Интер» вышел в полуфинал

Футбол на Куличках вчера в 23:06
alt

«Интер» в дебютном матче Эриксена победил «Фиорентину» и вышел в полуфинал Кубка Италии

Матч ТВ вчера в 22:11
alt

«Интер» обыграл «Фиорентину», став последним полуфиналистом Кубка Италии

Чемпионат вчера в 16:38
Ещё по теме
Главное
Новости