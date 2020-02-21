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«Интер» обыграл «Лудогорец», Эриксен забил победный гол
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«Интер» победил «Лудогорец» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.В источнике
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«Лудогорец» — «Интер» — 0:2. Видеообзор матча Лиги Европы

Sport24.ru вчера в 16:32 
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«Интер» победил «Лудогорец» в матче Лиги Европы

ГЛАС.RU вчера в 15:11
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Лига Европы. «Интер» задавил «Лудогорец» в Разграде

Футбол на Куличках вчера в 15:03
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