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«Интер» обыграл «Лудогорец», Эриксен забил победный гол
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«Интер» победил «Лудогорец» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.В источнике
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«Лудогорец» — «Интер» — 0:2. Видеообзор матча Лиги Европы

Sport24.ru вчера в 16:32 
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Голы Эриксена и Лукаку принесли «Интеру» победу над «Лудогорцем» в ЛЕ

RT на русском вчера в 15:16
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Гол Эриксена принес «Интеру» победу над «Лудогорцем» в ЛЕ, «Айнтрахт» разгромил «Зальцбург»

Sportbox.RU вчера в 14:53
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