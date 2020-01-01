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«Интер» обыграл «Лудогорец», Эриксен забил победный гол
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«Интер» победил «Лудогорец» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.В источнике
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Победы «Арсенала» и «Ромы», поражение «Аякса». Итоги матчей 1/16 финала ЛЕ

Soccer.ru 17:08 
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Голы Эриксена и Лукаку принесли «Интеру» победу над «Лудогорцем» в ЛЕ

RT на русском 15:16
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Гол Эриксена принес «Интеру» победу над «Лудогорцем» в ЛЕ, «Айнтрахт» разгромил «Зальцбург»

Sportbox.RU 14:53
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