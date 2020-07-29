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«Интер» обыграл «Наполи» и вернулся на второе место в Серии А
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В процессе матча 37 тура чемпионата, который проходит в Италии новая победа.В источнике
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Новичок Красич, Дель Пьеро на излете, 7-е место по итогам. Каким был «Юве» в последнем сезоне без скудетто

Матч ТВ 04:29
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«Интер» обыграл «Наполи» и вернулся на второе место в Серии А

LiveSport.ru вчера в 17:51
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«Интер» выиграл у «Наполи»

Спорт-Экспресс вчера в 17:48
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