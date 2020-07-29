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«Интер» победил «Наполи» и вышел на второе место в Серии А
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Как итог, "Интер" набрал 79 очков и вышел на второе место в турнирной таблице национального первенства. "Наполи" же (59) занимает седьмое место.В источнике
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Конте: «Люди думают, что все, к чему я прикасаюсь, должно превращаться в золото»

Sport24.ru 18:48 
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«Интер» обыграл «Наполи» и за тур до окончания чемпионата Италии вышел на второе место

Матч ТВ 17:45
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«Интер» выиграл у «Наполи»

Спорт-Экспресс 17:48
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