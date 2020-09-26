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«Интер» одержал волевую победу над «Фиорентиной» в чемпионате Италии
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В матче 2-го тура чемпионата Италии «Интер» принимал «Фиорентину». Миланский клуб отпраздновал тяжелейшую победу со счетом 4:3. Гости открыли счет уже на 3-й минуте.В источнике
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Антонио Конте: Временами «Интер» действовал не сбалансированно и поплатился за свои ошибки

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«Интер» вырвал победу над «Фиорентиной»

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«Интер» обыграл «Фиорентину», уступая в счете к 87-й минуте

Sport24.ru 16:44 
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