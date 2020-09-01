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Газета.RuГазета.Ru
«Интер» опроверг слухи об интересе к Месси
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Спортивный директор миланского "Интера" Пьеро Аузилио прокомментировал слухи об интересе клуба к нападающему "Барселоны" Лионелю Месси.В источнике
Подробнее о событии
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Месси не перейдет в «Интер»

Спорт день за днем 15:45
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«Интер» не собирается покупать Месси

Sport.ru 15:29
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В «Интере» опровергли информацию об интересе к Месси

Футбол России 15:23
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