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«Интер» отказался выкупать Бираги за 12 млн евро
Sports.ru
  • Sports.ru
В текущем сезоне Бираги провел 24 матча в чемпионате Италии, забил один гол и сделал четыре результативные передачи.В источнике
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«Интер» отказался выкупать Бираги за 12 млн евро

Soccer.ru 03:58 
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«Интер» не будет выкупать Бираги за 12 млн евро. Защитник вернется в «Фиорентину»

Sports.ru 03:21
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«Интер» отказался выкупать права на Кристиано Бираги

Футбол на Куличках вчера в 10:19
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