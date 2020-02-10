Ибрагимович гениален, «Интер» — невероятен. Конте догнал «Ювентус»

Конте по-прежнему не знает поражений во встречах с «Миланом» (11 игр), его команда взяла верх в четвертом дерби подряд и не уступает 16 туров, и на вершине турнирной таблицы снова двоевластие.