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Санчес официально перешел из «Манчестер Юнайтед» в «Интер»
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"Интер" на официальном сайте объявил о переходе нападающего "Манчестер Юнайтед" Алексиса Санчеса.В источнике
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Подбили чек «МЮ» за Алексиса Санчеса: один гол – 11 млн евро, минута игрового времени – 20 тысяч

Sports.ru 10:45
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Алексис — официально в «Интере». Чилиец выбрал футбол, а не халявную зарплату в «МЮ»

Sport24.ru 08:00 
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«Интер» подписал контракт с нападающим Алексисом Санчесом

REGNUM 06:13
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