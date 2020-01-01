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Сульшер подтвердил уход Санчеса в «Интер»
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер подтвердил уход из команды нападающего Алексиса Санчеса. Чилиец станет полноправным игроком «Интера».В источнике
Подробнее о событии
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Сульшер подтвердил уход Санчеса в «Интер»

Матч ТВ 20:55
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Алексис Санчес подпишет трехлетний контракт с «Интером»

Спорт-Экспресс 19:04
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Сульшер подтвердил уход Санчеса в «Интер»

Sportbox.RU 20:55
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