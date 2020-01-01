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«Интер» объявил о трансфере Санчеса. Контракт до 2023 года
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«Интер» закрыл сделку по трансферу нападающего Алексиса Санчеса. «Манчестер Юнайтед» отдал права на игрока, сообщает сайт клуба.В источнике
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«Интер» объявил о трансфере Санчеса. Контракт до 2023 года

Спорт-Экспресс 05:10
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Санчес заключил с «Интером» контракт до 2023 года. Клуб подписал его бесплатно

Sports.ru 05:04
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Скоулз: «Хорошо, что „Манчестер Юнайтед“ смог избавиться от Санчеса»

Евро-футбол.ру 02:57
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