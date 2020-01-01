НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
ЧемпионатЧемпионат
«Интер» подпишет с Санчесом контракт на три года
Sports.ru
  • Sports.ru
  • Sportbox.RU
  • FootballHD
  • ODDS.ru
  • UA-Футбол
  • Газета.Ru
  • Евро-футбол.ру
  • Soccernews.ru
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес подпишет контракт с «Интером» на три года. Об этом сообщил генеральный директор миланского клуба Джузеппе Маротта.В источнике
Подробнее о событии
alt

Сульшер подтвердил, что «Интер» выкупил Алексиса Санчеса у «Манчестер Юнайтед»

Спорт-Экспресс 03:36
alt

Скоулз: «Хорошо, что „Манчестер Юнайтед“ смог избавиться от Санчеса»

Евро-футбол.ру 02:57
alt

Конте о Санчесе: «Отличный трансфер «Интера»

Sports.ru 03:11
реклама
Главное
Новости