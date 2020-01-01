«Интер» подпишет с Санчесом контракт на три года

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес подпишет контракт с «Интером» на три года. Об этом сообщил генеральный директор миланского клуба Джузеппе Маротта. В источнике