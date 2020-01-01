НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеГазизов назвал цель «Спартака» на следующий сезонКарпин упрекнул Федуна в способности сказать все что угодно«Манчестер Юнайтед» спокойно прошел в следующий раунд плей-офф ЛЕ«Спартак» объявил о подписании контракта с футболистом Уруновым«Монреаль» обыграл «Питтсбург» и вышел вперёд в серииЧемпионат«Интер» подпишет с Санчесом контракт на три годаSports.ru8Sports.ruSportbox.RUFootballHDODDS.ruUA-ФутболГазета.RuЕвро-футбол.руSoccernews.ruПолузащитник «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес подпишет контракт с «Интером» на три года. Об этом сообщил генеральный директор миланского клуба Джузеппе Маротта.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Сульшер подтвердил, что «Интер» выкупил Алексиса Санчеса у «Манчестер Юнайтед»Спорт-Экспресс 03:36Скоулз: «Хорошо, что „Манчестер Юнайтед“ смог избавиться от Санчеса»Евро-футбол.ру 02:57Конте о Санчесе: «Отличный трансфер «Интера»Sports.ru 03:11рекламаГлавноеГазизов назвал цель «Спартака» на следующий сезонКарпин упрекнул Федуна в способности сказать все что угодно«Манчестер Юнайтед» спокойно прошел в следующий раунд плей-офф ЛЕ«Спартак» объявил о подписании контракта с футболистом Уруновым«Монреаль» обыграл «Питтсбург» и вышел вперёд в серииНовости