НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеГазизов назвал главную задачу «Спартака» в новом сезоне«Манчестер Юнайтед» спокойно прошел в следующий раунд плей-офф ЛЕЦСКА подписал контракт с ГайчемWADA обеспокоено рекомендацией набсовета РУСАДА уволить ГанусаГазизов опроверг сообщения о переходе Кокорина в «Спартак» из-за денегЧемпионат«Интер» подпишет с Санчесом контракт на три годаSports.ru5Sports.ruSportbox.RUFootballHDГазета.RuЕвро-футбол.руПолузащитник «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес подпишет контракт с «Интером» на три года. Об этом сообщил генеральный директор миланского клуба Джузеппе Маротта.В источнике КомментироватьПодробнее о событии «Интер» сообщил о полноценном переходе Алексиса Санчеса в клубМатч ТВ 18:20Маротта: «Санчес — игрок „Интера“, контракт на 3 сезона. Официально оформим в четверг»Sport24.ru 18:07 «Интер» подпишет с Санчесом контракт на три годаЧемпионат 17:47рекламаГлавноеГазизов назвал главную задачу «Спартака» в новом сезоне«Манчестер Юнайтед» спокойно прошел в следующий раунд плей-офф ЛЕЦСКА подписал контракт с ГайчемWADA обеспокоено рекомендацией набсовета РУСАДА уволить ГанусаГазизов опроверг сообщения о переходе Кокорина в «Спартак» из-за денегНовости