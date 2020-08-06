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«Интер» подпишет с Санчесом контракт на три года
Sports.ru
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес подпишет контракт с «Интером» на три года. Об этом сообщил генеральный директор миланского клуба Джузеппе Маротта.В источнике
Подробнее о событии
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«Интер» сообщил о полноценном переходе Алексиса Санчеса в клуб

Матч ТВ 18:20
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Маротта: «Санчес — игрок „Интера“, контракт на 3 сезона. Официально оформим в четверг»

Sport24.ru 18:07 
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«Интер» подпишет с Санчесом контракт на три года

Чемпионат 17:47
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