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«Интер» попробует подписать Месси летом 2021 года
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«Интер» намерен заполучить нападающего «Барселоны» Лионеля Месси летом 2021 года, когда истечет контракт аргентинца с каталонским клубом. Об этом сообщает Gazzetta dello Sport.В источнике
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«Интер» попробует подписать Месси летом 2021 года

Sport24.ru 10:29 
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Sport Mediaset: «Интер» попробует подписать Месси в 2021 году

Матч ТВ 09:25
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«Интер» попробует подписать Месси в 2021 году

Спорт-Экспресс 08:54
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