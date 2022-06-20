Спорт-Экспресс«Интер» предлагает «Челси» 7 миллионов евро за аренду ЛукакуНападающий «Челси» Ромелу Лукаку перейдёт в «Интер» на правах аренды, сообщает Sky Sport Italia.ЧемпионатБельгиец подписал контракт до 30 июня 2026 года.Советский спортЛетом 2021 года «Челси» купил Лукаку у «Интера» за 113 млн евро.Sport24.ruВ минувшем сезоне Ромелу Лукаку провёл за «Челси» 44 матча во всех турнирах, забил 15 мячей и сделал две результативные передачи.ЧемпионатЧитать далееСвернутьSport24.ruVesti.kzChelseablues.ruChelseaNews.RuSports.ruODDS.ruПлеймейкерLiveResult.RuSports.tjЕвро-футбол.руИА Красная ВеснаСоветский спортSportliga.comЧемпионатStavkinasport.comМК-СпортREGNUMVerybet.ruБомбардир.руLegalbetПодробнее о событии«Челси» и «Интер» достигли соглашения об аренде ЛукакуSport24.ru18:31«Интер» договорился с «Челси» по аренде ЛукакуFAPL.ru17:05Лукаку возвращается в «Интер», аренда полностью согласованаБомбардир.ру17:22Лукаку откажется от трети зарплаты ради возвращения в «Интер»Евро-футбол.рувчера в 14:23Нападающий Ромелу Лукаку переходит из «Челси» в «Интер»Sports.ruвчера в 13:18Sky Sport Italia: «Челси» и «Интер» согласовали условия аренды ЛукакуЧемпионатвчера в 14:29«Интер» предлагает «Челси» 7 миллионов евро за аренду ЛукакуСпорт-Экспресс20 июня в 15:01Показать ещёОценить2