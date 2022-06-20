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«Интер» предлагает «Челси» 7 миллионов евро за аренду Лукаку

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку перейдёт в «Интер» на правах аренды, сообщает Sky Sport Italia.
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Бельгиец подписал контракт до 30 июня 2026 года.
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Летом 2021 года «Челси» купил Лукаку у «Интера» за 113 млн евро.
Sport24.ru
В минувшем сезоне Ромелу Лукаку провёл за «Челси» 44 матча во всех турнирах, забил 15 мячей и сделал две результативные передачи.
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«Челси» и «Интер» достигли соглашения об аренде Лукаку
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