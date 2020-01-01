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«Интер» представил новую форму с полосками в виде зигзага
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«Интер» на своем официальном сайте представил форму на следующий сезон. Цветовая гамма осталась черно-синей, но полоски будут в виде зигзага.В источнике
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«Интер» показал новую домашнюю форму

Евро-футбол.ру 03:59
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«Интер» представил новую форму с полосками в виде зигзага

Спорт-Экспресс 03:55
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«Интер» показал новую форму на сезон-2020/21

Матч ТВ 03:35
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