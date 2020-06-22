«Интер» приблизился к лидирующему в Серии А «Ювентусу»

"Интер" обыграл "Сампдорию" со счётом 2:1 в перенесенном матче 25-го тура Серии А. Таким образом, миланцы, идущие на третьем месте в Серии А, приблизились к лидерам.