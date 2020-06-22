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«Интер» приблизился к лидирующему в Серии А «Ювентусу»
Football-fun.ru
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"Интер" обыграл "Сампдорию" со счётом 2:1 в перенесенном матче 25-го тура Серии А. Таким образом, миланцы, идущие на третьем месте в Серии А, приблизились к лидерам.В источнике
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«Интер» приблизился к лидирующему в Серии А «Ювентусу»

Все про Спорт ру 06:16
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Липпи: «Думаю, „Интер“ участвует в борьбе за скудетто»

Soccer.ru 05:07 
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«Интер» победил «Сампдорию» и приблизился к лидеру Серии А

Football-fun.ru 02:34
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