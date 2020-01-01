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«Интер» разгромил «Дженоа» в матче чемпионата Италии
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В рамках 36-го тура Серии А миланский «Интер» в гостях играл с «Дженоа». «Нерадзурри» забили в ворота соперника три безответных гола. Счет на 34-й минуте открыл Ромелу Лукаку.В источнике
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«Интер» разгромил «Дженоа» и вернулся на второе место в Серии А

Чемпионат 15:24
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Дубль Лукаку помог «Интеру» разгромить «Дженоа» и сохранить шансы на чемпионство

Матч ТВ 15:24
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«Интер» разгромил «Дженоа» и вернулся на второе место в чемпионате

Советский спорт 15:22
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