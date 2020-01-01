«Интер» разгромил «Дженоа» в матче чемпионата Италии

В рамках 36-го тура Серии А миланский «Интер» в гостях играл с «Дженоа». «Нерадзурри» забили в ворота соперника три безответных гола. Счет на 34-й минуте открыл Ромелу Лукаку.