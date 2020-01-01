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Бомбардир.руБомбардир.ру
«Интер» оставил Конте на посту главного тренера
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Главный тренер «Интера» Антонио Конте останется на своем посту. Решение было принято на сегодняшнем собрании клуба.В источнике
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Антонио Конте продолжит работать в «Интере»

Чемпионат 13:31
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«Интер» официально объявил, что Конте продолжит работать с командой

Metaratings 13:14
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Конте продолжит работу с «Интером»

Советский спорт 12:57
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