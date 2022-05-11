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«Интер» стал обладателем Кубка Италии, в финале обыграв «Ювентус»

Массимилиано Аллегри не смог отметить своё возвращение в «Ювентус» победой в Кубке Италии.
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Встреча прошла в Риме и завершилась со счетом 4:2 (2:2 - в основное время) в пользу "Интера".
РИА Новости
На 80-й минуте пенальти в ворота «Юве» реализовал Хакан Чалханоглу.
Soccer.ru
«Интер» в восьмой раз в своей истории стал обладателем Кубка Италии.
Матч ТВ
Евро-футбол.ру
Газета.Ru
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ИА Красная Весна
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«Интер» в дополнительное время обыграл «Ювентус» и завоевал Кубок Италии
Lenta.ru18:03
«Интер» в восьмой раз стал обладателем Кубка Италии
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«Интер» выиграл восьмой Кубок Италии и первый с 2011 года, обойдя «Лацио» по количеству
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«Интер» победил «Ювентус» и впервые с 2011 года выиграл Кубок Италии по футболу
ТАСС Спорт17:37
«Интер» победил «Ювентус» и завоевал Кубок Италии
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«Интер» в дополнительное время обыграл «Ювентус» и стал обладателем Кубка Италии
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