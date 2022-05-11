Чемпионат«Интер» стал обладателем Кубка Италии, в финале обыграв «Ювентус»Массимилиано Аллегри не смог отметить своё возвращение в «Ювентус» победой в Кубке Италии.OverbettingВстреча прошла в Риме и завершилась со счетом 4:2 (2:2 - в основное время) в пользу "Интера".РИА НовостиНа 80-й минуте пенальти в ворота «Юве» реализовал Хакан Чалханоглу.Soccer.ru«Интер» в восьмой раз в своей истории стал обладателем Кубка Италии.Матч ТВЧитать далееСвернутьЕвро-футбол.руГазета.RuSportbox.RUИА Красная ВеснаSports.ruПодробнее о событии«Интер» в дополнительное время обыграл «Ювентус» и завоевал Кубок ИталииLenta.ru18:03«Интер» в восьмой раз стал обладателем Кубка ИталииРИА Новости17:46«Интер» выиграл восьмой Кубок Италии и первый с 2011 года, обойдя «Лацио» по количествуЧемпионат18:39«Интер» победил «Ювентус» и впервые с 2011 года выиграл Кубок Италии по футболуТАСС Спорт17:37«Интер» победил «Ювентус» и завоевал Кубок ИталииМатч ТВ17:36«Интер» в дополнительное время обыграл «Ювентус» и стал обладателем Кубка ИталииФутбол России17:36«Интер» стал обладателем Кубка ИталииСпорт-Экспресс17:55Показать ещёОценить4