«Интер» упустил победу над «Сассуоло»

Футболисты «Интера» в домашнем матче 27-го тура чемпионата Италии сыграли вничью с «Сассуоло». Встреча, прошедшая в среду в Милане на стадионе "Сан-Сиро", завершилась со счетом 3:3.