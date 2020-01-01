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«Интер» возобновит тренировки 5 мая
По информации итальянских СМИ, руководство "Интера" приняло решение возобновить тренировки команды 5 мая.В источнике
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«Интер» возобновит тренировки 5 мая

Soccer.ru вчера в 11:44 
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