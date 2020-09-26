«Интер» одержал волевую победу над «Фиорентиной» в чемпионате Италии

В матче 2-го тура чемпионата Италии «Интер» принимал «Фиорентину». Миланский клуб отпраздновал тяжелейшую победу со счетом 4:3. Гости открыли счет уже на 3-й минуте.