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«Интер» назвал «Барселоне» условия трансфера Лаутаро Мартинеса
Sports.ru
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Отмечается, что на замену Мартинесу "Интер" рассматривает Тимо Вернера и Пьер-Эмерика Обамеянга. Читайте также: Лаутаро отклонил предложения двух клубов ради "Барселоны"В источнике
Подробнее о событии
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«Интер» выдвинул «Барселоне» требования по трансферу Лаутаро Мартинеса

Чемпионат 06:18
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«Барселоне» придётся заплатить за Лаутаро не менее 90 миллионов евро

Soccernews.ru 05:56
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«Интер» требует у «Барселоны» за Лаутаро минимум 90 млн евро и игрока

Sports.ru 05:09
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