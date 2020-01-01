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«Интер» за Лаутаро просит от «Барселоны» минимум 90 млн евро и игрока
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Напомним, что отступные за Лаутаро составляют 111 миллионов евро. "Интер" требует 90 млн евро от "Барселоны", а также одного футболиста.В источнике
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«Интер» за Лаутаро просит от «Барселоны» минимум 90 млн евро и игрока

Soccer.ru 06:19 
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«Интер» выдвинул «Барселоне» требования по трансферу Лаутаро Мартинеса

Чемпионат 06:18
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La Gazzetta dello Sport: «Интер» требует с «Барселоны» 111 миллионов за Лаутаро

Бомбардир.ру 05:50
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