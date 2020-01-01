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«Интер» заплатит «Барселоне» за Видаля 1 млн евро
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Сообщается, что трансфер полузащитника "Барселоны" Артура Видаля обойдется "Интеру" в 1 млн евро.В источнике
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«Интер» заплатит «Барселоне» 1 миллион евро за переход Видаля

Советский спорт вчера в 18:16
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Видаль перейдёт из «Барселоны» в «Интер» за € 1 млн

Чемпионат вчера в 17:51
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«Интер» заплатит «Барселоне» 1 миллион за Видаля

Бомбардир.ру вчера в 17:41
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