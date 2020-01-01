Интервью с вратарем «Локо» и перспективы Соболева при Тедеско. Лучшие тексты 9 февраля

Гарет Бэйл / Фото: © Mutsu Kawamori / AFLO / Global Look Press Сейчас Бэйл проводит худший отрезок в "Реале" за все 7 лет, что он в клубе.