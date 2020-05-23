НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс
Иран выразил готовность оказать помощь Катару в проведении ЧМ-2022
PROСПОРТ Казахстан
  • PROСПОРТ Казахстан
  • РБК
  • Спорт-Экспресс
Тегеран готов помочь Дохе в проведении ЧМ-2022, заявил президент Ирана Хасан Роухани во время телефонного разговора с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани.В источнике
Подробнее о событии
alt

Иран заявил о готовности помочь Катару в организации ЧМ-2022

РБК 08:48
alt

Иран выразил готовность оказать помощь Катару в проведении ЧМ-2022

Спорт-Экспресс 07:18
alt

Иран выразил готовность оказать помощь Катару в проведении ЧМ по футболу

РИА Новости 07:13
реклама
Главное
Новости