Иран выразил готовность оказать помощь Катару в проведении ЧМ-2022

Тегеран готов помочь Дохе в проведении ЧМ-2022, заявил президент Ирана Хасан Роухани во время телефонного разговора с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани.