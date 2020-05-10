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«Ислочь» нанесла поражение «Белшине»
КП - Беларусь
  • КП - Беларусь
  • Metaratings
  • ГЛАС.RU
Гости с 2 очками занимают последнюю строчку. В следующем туре чемпионата Белоруссии «Ислочь» на выезде сыграет против минского «Динамо», а «Белшина» на своем поле примет «Витебск».В источнике
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«Ислочь» на своём поле обыграла «Белшину»

ГЛАС.RU 08:59
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«Белшина» уступила «Ислочи», не сумев выиграть в восьмом матче подряд

Sport24.ru 08:57 
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«Ислочь» нанесла поражение «Белшине»

Матч ТВ 08:53
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