«Ислочь» нанесла поражение «Белшине»

Гости с 2 очками занимают последнюю строчку. В следующем туре чемпионата Белоруссии «Ислочь» на выезде сыграет против минского «Динамо», а «Белшина» на своем поле примет «Витебск».