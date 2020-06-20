Все про Спорт ру

«Ислочь» — «Торпедо-БелАЗ»: на кого поставить?

20 июня «Ислочь» принимает у себя на стадионе «Торпедо-БелАЗ» в рамках чемпионата Белоруссии, читайте наш вариант прогноза.