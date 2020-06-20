НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавное«Динамо» договаривается о переносе матча с «Краснодаром»«Зенит» разгромил ЦСКА в матче чемпионата РоссииКарпин похвалил игроков «Ростова» за матч против «Сочи»Федун раскритиковал VAR за пенальти в ворота «Спартака»Дюков рассказал, как РПЛ может лишиться зрителей на стадионахВсе про Спорт ру«Ислочь» — «Торпедо-БелАЗ»: на кого поставить?20 июня «Ислочь» принимает у себя на стадионе «Торпедо-БелАЗ» в рамках чемпионата Белоруссии, читайте наш вариант прогноза.В источнике КомментироватьПодробнее о событии «Ислочь» — «Торпедо-БелАЗ»: на кого поставить?Все про Спорт ру вчера в 18:28рекламаГлавное«Динамо» договаривается о переносе матча с «Краснодаром»«Зенит» разгромил ЦСКА в матче чемпионата РоссииКарпин похвалил игроков «Ростова» за матч против «Сочи»Федун раскритиковал VAR за пенальти в ворота «Спартака»Дюков рассказал, как РПЛ может лишиться зрителей на стадионахНовости