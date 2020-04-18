«Ислочь» обыграла «Славию» в матче чемпионата Белоруссии

"Ислочь" обыграла "Славию" в матче чемпионата Белоруссии. Встреча завершилась со счетом 2:1. В составе победителей голами отметились Дмитрий Комаровский и Николай Януш.