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«Ислочь» обыграла «Славию» в матче чемпионата Белоруссии
БелТА
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"Ислочь" обыграла "Славию" в матче чемпионата Белоруссии. Встреча завершилась со счетом 2:1. В составе победителей голами отметились Дмитрий Комаровский и Николай Януш.В источнике
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«Ислочь» победила «Славию» в матче чемпионата Белоруссии

Sport24.ru 09:02 
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«Ислочь» с минимальным счётом обыграла «Славию»

Metaratings 09:00
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«Ислочь» победила «Славию» и поднялась на четвертое место в чемпионате Белоруссии

Матч ТВ 08:55
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