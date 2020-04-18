НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по теме«Слуцк» обыграл «Шахтер» в матче чемпионата Белоруссии«Витебск» — «Динамо» Брест: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Беларуси«Рух» обыграл «Минск» и поднялся в верхнюю часть таблицыБАТЭ – «Торпедо-БелАЗ»: прогноз на матч чемпионата Беларуси по футболу«Ислочь» — «Славия». Прогноз: Цвейба и Янсане обеспечат уставшим «славянам» проблемыГлавное«Спартак» не станет выкупать Шюррле у «Боруссии»Тактаров оскорбил Хабиба: «Ваххабит»Данис Зарипов отверг предложение «Ак Барса»Чемпион мира Марков завершил карьеруЧемпион мира Рами помог доставлять продукты инвалидам в СочиГазета.Ru«Ислочь» обыграла «Славию» в матче чемпионата БелоруссииБелТА10БелТАBookmaker-ratings.ruСпорт-ЭкспрессMetaratingsSputnik БеларусьSportbox.RUSoccernews.ruTUT.BYГазета.RuГЛАС.RU"Ислочь" обыграла "Славию" в матче чемпионата Белоруссии. Встреча завершилась со счетом 2:1. В составе победителей голами отметились Дмитрий Комаровский и Николай Януш.В источнике КомментироватьПодробнее о событии «Ислочь» победила «Славию» в матче чемпионата БелоруссииSport24.ru 09:02 «Ислочь» с минимальным счётом обыграла «Славию»Metaratings 09:00«Ислочь» победила «Славию» и поднялась на четвертое место в чемпионате БелоруссииМатч ТВ 08:55рекламаЕщё по теме«Слуцк» обыграл «Шахтер» в матче чемпионата Белоруссии«Витебск» — «Динамо» Брест: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Беларуси«Рух» обыграл «Минск» и поднялся в верхнюю часть таблицыБАТЭ – «Торпедо-БелАЗ»: прогноз на матч чемпионата Беларуси по футболу«Ислочь» — «Славия». Прогноз: Цвейба и Янсане обеспечат уставшим «славянам» проблемыГлавное«Спартак» не станет выкупать Шюррле у «Боруссии»Тактаров оскорбил Хабиба: «Ваххабит»Данис Зарипов отверг предложение «Ак Барса»Чемпион мира Марков завершил карьеруЧемпион мира Рами помог доставлять продукты инвалидам в СочиНовости