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Исмаилов нокаутировал Александра Емельяненко
Инфо24
  • РЕН ТВ0:49
  • Моя Москва.онлайн0:40
  • Мой Брянск0:40
  • Телеканал 360°0:52
Боец смешанного стиля Магомед Исмаилов победил техническим нокаутом Александра Емельяненко в главном бою турнира АСА 107. Встреча прошла в пятницу в Сочи и завершилась в третьем раунде.В источнике
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