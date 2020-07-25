НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеЕмельяненко оказался тяжелее Исмаилова более чем на 20 кгАлександр Емельяненко хочет взять реванш у Магомеда ИсмаиловаБой Исмаилов – Емельяненко состоится 24 июля на турнире АСА в СочиКадыров потребовал провести матч-реванш между Емельяненко и ИсмаиловымХаритонов оскорбил Емельяненко, комментируя его поражение от ИсмаиловаГлавноеФутболисты «Зенита» разбили Кубок России во время празднованияТалалаев покинул пост главного тренера ФК «Крылья Советов»Исмаилов нокаутировал Александра ЕмельяненкоИсполком РФС утвердил структуру календаря на следующий сезонСеб вернулся в OG, Сумаил покинул командуРИА НовостиИсмаилов нокаутировал Александра ЕмельяненкоИнфо24421РЕН ТВ0:49Моя Москва.онлайн0:40Мой Брянск0:40Телеканал 360°0:52Боец смешанного стиля Магомед Исмаилов победил техническим нокаутом Александра Емельяненко в главном бою турнира АСА 107. Встреча прошла в пятницу в Сочи и завершилась в третьем раунде.В источнике Комментировать1,9KПодробнее о событии Тактаров прокомментировал победу Исмаилова над А.ЕмельяненкоSport.ru 10:45Кокляев — Емельяненко: «Саша, не бухай, жду тебя в 2021 году»Спорт-Экспресс 09:20Рефери боя Емельяненко – Исмаилов: «Бровь Емельяненко повисла, буквально упала на глаз»Sports.ru 06:32рекламаЕщё по темеЕмельяненко оказался тяжелее Исмаилова более чем на 20 кгАлександр Емельяненко хочет взять реванш у Магомеда ИсмаиловаБой Исмаилов – Емельяненко состоится 24 июля на турнире АСА в СочиКадыров потребовал провести матч-реванш между Емельяненко и ИсмаиловымХаритонов оскорбил Емельяненко, комментируя его поражение от ИсмаиловаГлавноеФутболисты «Зенита» разбили Кубок России во время празднованияТалалаев покинул пост главного тренера ФК «Крылья Советов»Исмаилов нокаутировал Александра ЕмельяненкоИсполком РФС утвердил структуру календаря на следующий сезонСеб вернулся в OG, Сумаил покинул командуНовости